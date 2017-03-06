Гражданин Германии пытался незаконно ввезти в Польшу ювелирные украшения, спрятав их в одежде и багаже
Фото с сайта Польского культурного центра в Калининграде
Гражданин Германии российского происхождения планировал незаконно ввезти в Польшу ювелирные украшения. Об этом сообщили в Польском культурном центре в Калининграде.
По данным организации, инцидент произошёл 1 марта на погранпереходе в Гжехотках. Сотрудник таможни заметил, что мужчина сильно нервничает, и решил его проверить. В результате в одежде и багаже немца были найдены украшения на сумму 100 тыс. злотых. Их он вёз из Калининградской области.
В основном мужчина спрятал кольца и серьги. Всего при нём нашли 29 предметов. Часть из них была украшена бриллиантами, топазами, сапфирами и жемчугом.
Мужчина должен был уплатить таможенные пошлины и налоги. Так как он этого не сделал, в отношении него возбудили уголовное дело.
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