Посол РФ прочитает ольштынским студентам лекцию о сложностях польско-российских отношений
В понедельник, 6 марта, посол РФ в Польше Сергей Андреев посетит Варминьско-Мазурский университет с лекцией. Об этом сообщает
Польский культурный центр в Калининграде.
Встреча пройдёт на факультете гумантиарных наук. Заявленная тема лекции – "Сложные польско-российские отношения и как в этой ситуации определиться". На ней будут присутствовать студенты, а также представители польской стороны.
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