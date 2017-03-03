Польша потратит на открытие новых яслей более 35 млн евро

Польша потратит по программе "Малыш", поддерживающую открытие новых яслей, 35 млн евро. Об этом сообщает "Радио Польша".

В стране не хватает детских садов и яслей. Их посещают всего лишь 9% детей в возрасте до 3 лет. Об этом на открытии нового ясельного учреждения в Гожуве Великопольском заявила министр семьи, труда и социальной политики Эльжбета Рафальская.

Польские власти хотят, чтобы такая услуга стала более доступной для родителей и их детей. Для этого в стране и разработана программа "Малыш". В бюджете на её реализацию заложено 151 млн злотый или более 35 млн евро.