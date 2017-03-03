Зеленоградск и Эльблонг получат по программе трансграничного сотрудничества 2,5 млн евро

Зеленоградску и Эльблонгу могут быть выделены средства по программе трансграничного сотрудничества. Об этом сообщает Польский культурный центр в Калининграде.

Власти двух городов подписали соответствующее соглашение. Документ позволит территориям использовать средства ЕС. По программе трансграничного сотрудничества Польша-Россия муниципалитеты планируют получить 2,5 млн евро. Деньги будут разделены поровну.

Так, в Зеленограде, помимо реализации инвестиционных планов, рассчитают также на сотрудничество между жителями. "Ученики одной из наших школ сделали уголок Польши, мы хотели бы, чтобы подобный русский уголок сделали у себя школьники из Эльблонга", — рассказал глава города Сергей Кошевой.