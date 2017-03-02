В Польше предложили раздавать не проданные в магазинах продукты нуждающимся

В Польше в рамках закона о противодействии расточительству продукты питания будут раздавать нуждающимся через НКО. Об этом сообщает "Радио Польша".

Первое чтение законопроекта уже прошло в верхней палате парламента, согласно документы большие магазины будут обязаны раздавать непроданные продукты бедным. Дело в том, что Польше и странам Евросоюза приходится выбрасывать очень много продуктов. Этому и хотят противостоять польские власти.

Пока законопроект ещё дорабатывается, оговариваются механизмы сотрудничества супермаркетов и "банков продовольствия". Но принять закон сенат планирует до пасхальных праздников.