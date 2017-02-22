В польском супермаркете толпа пенсионеров устроила давку из-за скидки на сахар (видео)
В польском Хельме распродажа сахара привела к массовой давке в супермаркете. Об этом сообщает
Польский культурный центр в Калининграде.
Инцидент произошёл в магазине сети Carrefour, где объявили акцию на покупку сахара: стоимость килограмма снизили с 2,99 до 1,99 злотых. В результате возникла массовая потасовка: очевидцы сообщали о давке, разбросанных товарах и падающих покупателях.
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