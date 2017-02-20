Истребители НАТО два раза за прошедшую неделю сопроводили российские самолёты над Балтикой

Истребители ВВС НАТО в период с 13 по 19 февраля два раза поднимались в воздух для сопровождения российских самолётов. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны Литвы.



Согласно данным ведомства, 14 февраля истребители альянса сопроводили российский Ил-22, летевший из основной части страны в Калининградскую область, и сопровождающих его два Су-27.



Российский бомбардировщик и сопровождающие его истребители не предоставили заранее план полёта. Пилоты Су-27 не поддерживали связь с Центром управления полётами и летели с отключенными радиолокационными автоответчиками.



Второй раз самолёты ВВС НАТО сопровождали российские самолёты 16 февраля. На этот раз Ил-26 и два Су-27 летели из Калининградской области в материковую часть России.