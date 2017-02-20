Истребители НАТО два раза за прошедшую неделю сопроводили российские самолёты над Балтикой
Российский Су-27. Фото с сайта ru.wikipedia.org
Истребители ВВС НАТО в период с 13 по 19 февраля два раза поднимались в воздух для сопровождения российских самолётов. Об этом сообщили
в пресс-службе Министерства обороны Литвы.
Согласно данным ведомства, 14 февраля истребители альянса сопроводили российский Ил-22, летевший из основной части страны в Калининградскую область, и сопровождающих его два Су-27.
Российский бомбардировщик и сопровождающие его истребители не предоставили заранее план полёта. Пилоты Су-27 не поддерживали связь с Центром управления полётами и летели с отключенными радиолокационными автоответчиками.
Второй раз самолёты ВВС НАТО сопровождали российские самолёты 16 февраля. На этот раз Ил-26 и два Су-27 летели из Калининградской области в материковую часть России.
Ранее сообщалось
, что в период с 28 ноября по 4 декабря истребители НАТО сопроводили над Балтикой два российских военных самолёта. Пилоты не поддерживали связь с диспетчерами, не передали заранее планы полётов и не использовали радиотрансляторы.
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