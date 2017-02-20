Двоих поляков оштрафовали за селфи на калининградской границе (фото)

Польские пограничники оштрафовали двух граждан своей страны за селфи на границе с Калининградской областью. Об этом пишет Польский культурный центр в Калининграде, ссылаясь на пресс-службу пограничного управления Польши.



Инцидент произошёл 16 февраля. Сотрудники пункта пограничного контроля заметили двоих мужчин, которые подъехали на автомобиле марки Audi с варшавскими регистрационными номерами. Путешественники приехали на зимние каникулы на Мазуры и решили посмотреть, как выглядит польско-российская граница. Мужчины, видя информационные табло и обозначения государственной границы, проигнорировали это и вышли на полосу границы, чтобы сделать фото на память.



Нарушителей выдали следы на снегу. 36-летний мужчина и его 39-летний коллега признались в преступлении и теперь должны заплатить по 200 злотых каждый.