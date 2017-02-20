В Польше начали восстанавливать заброшенный памятник советским солдатам, погибшим во время войны

В Польше волонтёры обнаружили заброшенный памятник советским солдатам. Об этом сообщает "Первый канал"

По данным СМИ, монумент находился в овраге вблизи Вроцлава. Сейчас восемь гранитных плит весом по девять тонн каждая подняты на поверхность. На одной из них высечена советская звезда.

Памятник отправили на реставрацию. После окончания работ его планируют установить на севере страны вблизи границы с Калининградской областью.