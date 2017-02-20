В Польше начали восстанавливать заброшенный памятник советским солдатам, погибшим во время войны

Главные темы дня
"Мы разорвём оборону США": Рогозин рассказал о новых баллистических ракетах
19 февраля 201717:33
3995 13
"Больно на это смотреть": калининградцы провалились на шоу "Минута славы" (видео)
19 февраля 201715:33
12516 3
Участницы из Калининграда покинули третий сезон проекта "Взвешенные люди" на СТС
19 февраля 201713:53
5162 1
Правила комментирования
Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.
Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.
При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:
Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.