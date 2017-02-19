В Паланге сотни моржей искупались в ледяном море

В Паланге традиционный "Праздник корюшки" отметили купаниями в ледяной воде. Об этом сообщает Delfi.Lt

Сотни людей приняли участие в мероприятии "Палангские моржи". Среди них был даже министр здравоохранения Литвы, Аурелиюс Верига.

"Это пятый раз, когда я купаюсь в Балтийском море вместе с моржами, – сказал чиновник. – Я закаляюсь каждое утро, принимаю холодный душ, поэтому такое купание меня не пугает, мне приятно, особенно в такой большой компании".

Президент литовского союза моржей Дайнюс Кепянис рассказал, что надеется на то, что из года в год мероприятие будет становиться всё более массовым. Он отметил большое количество наблюдавших за купающимися и призвал их быть решительными и присоединиться к мероприятию.