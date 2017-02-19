В Паланге сотни моржей искупались в ледяном море

В Паланге традиционный "Праздник корюшки" отметили купаниями в ледяной воде. Об этом сообщает Delfi.Lt
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Сотни людей приняли участие в мероприятии "Палангские моржи". Среди них был даже министр здравоохранения Литвы, Аурелиюс Верига.
"Это пятый раз, когда я купаюсь в Балтийском море вместе с моржами, – сказал чиновник. – Я закаляюсь каждое утро, принимаю холодный душ, поэтому такое купание меня не пугает, мне приятно, особенно в такой большой компании".
Президент литовского союза моржей Дайнюс Кепянис рассказал, что надеется на то, что из года в год мероприятие будет становиться всё более массовым. Он отметил большое количество наблюдавших за купающимися и призвал их быть решительными и присоединиться к мероприятию.
В Калининграде массовое мероприятие моржей прошло
16 января. Они сыграли в хоккей на льду замёрзшего озера Шенфлиз в одних плавках.
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