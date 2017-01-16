Калининградские моржи сыграли в хоккей в купальниках и плавках (фото)

На озере Шенфлиз в Калининградской области местные моржи сыграли в хоккей в купальных костюмах, причём некоторые были босиком. Об этом Клопс.Ru рассказал один из участников группы "Янтарные моржи" Денис Сергеев.



Игру в хоккей решили организовать вместо традиционной зарядки перед купанием в ледяной воде. Игра длилась 15 минут, и победила дружба, ведь целью было не забить как можно больше шайб, а как следует разогреться.



По словам Дениса, участвовали только закалённые люди, поэтому никто не страдал от холода. На озере присутствовали и зрители — всего около 60 человек.



"Янтарные моржи" собираются на Шенфлизе каждое воскресное утро.