Калининградские моржи сыграли в хоккей в купальниках и плавках (фото)
Фото из группы "ВКонтакте" "Янтарные моржи"
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На озере Шенфлиз в Калининградской области местные моржи сыграли в хоккей в купальных костюмах, причём некоторые были босиком. Об этом Клопс.Ru рассказал один из участников группы "Янтарные моржи"
Денис Сергеев.
Игру в хоккей решили организовать вместо традиционной зарядки перед купанием в ледяной воде. Игра длилась 15 минут, и победила дружба, ведь целью было не забить как можно больше шайб, а как следует разогреться.
По словам Дениса, участвовали только закалённые люди, поэтому никто не страдал от холода. На озере присутствовали и зрители — всего около 60 человек.
"Янтарные моржи" собираются на Шенфлизе каждое воскресное утро.
Клопс.Ru уже рассказывал о том, как закаляются
моржи. В конце прошлой недели житель Зеленоградска Олег Резанов побил
свой собственный рекорд по плаванию в зимнем море, пробыв в воде 13 минут.
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