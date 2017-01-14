"Морж" из Зеленоградска побил свой рекорд, проведя в ледяном море 13 минут (видео)
Фото Клопс.Ru. Автор: Виктор Буздин
Житель Зеленоградска Олег Резанов побил свой собственный рекорд по плаванию в зимнем море. Об этом сообщает корреспондент Клопс.Ru.
Заплыв состоялся в субботу, 14 января. Температура воды была чуть ниже ноля градусов. Мужчина планировал
провести в воде не менее 12 минут 52 секунд, а в итоге пробыл все 13. После этого он совершил пробежку по променаду на расстояние 12 520 метров в честь даты основания Кранца-Зеленоградска — 1252 год.
Безопасность "моржа" обеспечивали сотрудники службы МЧС, а поддерживали его – многочисленные зрители. Предыдущий рекорд нахождения зеленоградца в море составил
десять минут при температуре воды три градуса.
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