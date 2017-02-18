Советские скульптуры с Зелёного моста в Вильнюсе предложили отдать художественному музею

Советские памятники с Зелёного мста в Вильнюсе могут передать Литовскому художественному музею. По сообщению Delfi.Lt , об этом рассказала министр культуры Лиана Руоките-Йонсон.

Если власти страны примут такое решение, музей может передать скульптуры в Грутский парк в Друскининкай. Кроме того, рассматривается возможность объявить открытый конкурс на размещение памятников.

По словам мэра Вильнюса Ремигиюса Шимашюса, скульптуры не планируют уничтожать или возвращать на прежнее место на мосту. Принять решение о их судьбе власти планируют весной.