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Советские скульптуры с Зелёного моста в Вильнюсе предложили отдать художественному музею

10:51
  187 0
  • Фото Delfi.Lt
Фото Delfi.Lt
Советские памятники с Зелёного мста в Вильнюсе могут передать Литовскому художественному музею. По сообщению Delfi.Lt, об этом рассказала министр культуры Лиана Руоките-Йонсон.
 
Если власти страны примут такое решение, музей может передать скульптуры в Грутский парк в Друскининкай. Кроме того, рассматривается возможность объявить открытый конкурс на размещение памятников.
 
По словам мэра Вильнюса Ремигиюса Шимашюса, скульптуры не планируют уничтожать или возвращать на прежнее место на мосту. Принять решение о их судьбе власти планируют весной.
 
Напомним, советские скульптуры, находившиеся на Зелёном мосту в Вильнюсе, демонтировали летом 2015 года, сославшись на их аварийное состояние. Памятники изображали крестьян, рабочих, солдат и студентов. Позже власти города заявили, что не будут возвращать их на прежнее место.
 

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