В литовской армии появится меню для вегетарианцев и веганов

В литовской армии появятся альтернативные меню для вегетарианцев и веганов. По сообщению Delfi.Lt , об этом рассказали в Минобороны страны.

Всего в армии будет три вида меню: обычное, без мяса и рыбы – для вегетарианцев, и полностью лишённое продуктов животного происхождения, таких как молоко, яйца или мёд, – для веганов. Сообщается, что руководство армии решило пересмотреть питание солдат после критики со стороны общественности.

"Каждому гражданину, проходящему службу в литовской армии, должны создаваться условия, соответствующие его потребностям", – пояснил командующий Логистическим управлением литовской армии, полковник-лейтенант Рамунас Баронас. Получать вегетарианскую еду военнослужащие смогут, сообщив командованию свои гастрономические предпочтения.