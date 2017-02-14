Под Познанью воры, пытаясь взломать банкомат, взорвали отделение банка

В Польше воры, пытавшиеся извлечь банкомат из стены здания, взорвали офис банка. Об этом сообщает Польский культурный центр в Калининграде

Инцидент произошёл недалеко от Познани, в городе Гжебениско. Злоумышленники решили вскрыть банкомат, взорвав его. Для этого они закачали внутрь горючий газ, но не рассчитали силу взрыва: он уничтожил весь офис.

Газ повредил фасад здания, в котором находилось отделение банка и продуктовый магазин, а осколки банкомата долетели до строения на противоположной стороне улицы. В настоящий момент полиция ищет воров, которые скрылись в северном направлении. По предварительной информации, они забрали с собой от 20 до 60 тыс. злотых.