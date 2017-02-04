В Литве собираются узаконить домашние роды

Министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Верига создал рабочую группу, которая создаст законодательные предложения по регулированию домашних родов. Об этом сообщает Delfi.Lt

"Необходимо установить конкретные правила и условия, а приоритетом при этом должна быть безопасность мамы и ребенка, как это делается в других европейских странах, – прокомментировал инициативу Верига. – Нужно очень четко определить, когда можно рожать не в больнице, какую помощь и какой квалификации профессиональный акушер может предоставлять роженице".

В настоящий момент в Литве роды на дому не запрещены, но и не регламентированы законодательно. Однако, по словам министра, такие роды выбирает всё больше женщин, поэтому государство обязано уважать их право на выбор.