Власти Гданьска купят три автобуса, чтобы возить туристов по достопримечательностям
Автобусы будут следовать по маршруту, на котором расположены основные достопримечательности Гданьска, в том числе и находящиеся в Старом городе. Длительность поездки составит 1 час 45 минут. Туристы смогут воспользоваться аудиогидами на семи языках.
Уже решено, что цена билета, действительного в течение суток, составит 45 злотых. Воспользоваться автобусом можно будет с мая по октябрь. Запустить новинку планируется в июле этого года.
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