Власти Гданьска купят три автобуса, чтобы возить туристов по достопримечательностям

В польском Гданьске гостей будут возить специальные автобусы, на которые местные власти потратят около 3 млн злотых (около 14,7 млн рублей). Об этом сообщает Польский культурный центр в Калининграде



Автобусы будут следовать по маршруту, на котором расположены основные достопримечательности Гданьска, в том числе и находящиеся в Старом городе. Длительность поездки составит 1 час 45 минут. Туристы смогут воспользоваться аудиогидами на семи языках.



Уже решено, что цена билета, действительного в течение суток, составит 45 злотых. Воспользоваться автобусом можно будет с мая по октябрь. Запустить новинку планируется в июле этого года.