Польских депутатов и министров научат действиям в кризисных и военных ситуациях
Политики Польши, в числе которых депутаты и министры, пройдут обучение на случай кризисных и военных действий. Об этом сообщает
wiadomosci.onet.pl со ссылкой
на RMF FM.
Чиновников научат действовать в период повышения оборонной готовности и войны. Обучение будет состоять из практической и теоретической частей. В общей сложности его пройдут 245 человек. Занятия будут проходить в течение нескольких дней.
Согласно данным издания, такие курсы организуют не только в этом году, но и в следующем. Точные даты проведения курсов не приводятся.
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