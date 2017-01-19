Польских депутатов и министров научат действиям в кризисных и военных ситуациях

Политики Польши, в числе которых депутаты и министры, пройдут обучение на случай кризисных и военных действий. Об этом сообщает wiadomosci.onet.pl со ссылкой на RMF FM.



Чиновников научат действовать в период повышения оборонной готовности и войны. Обучение будет состоять из практической и теоретической частей. В общей сложности его пройдут 245 человек. Занятия будут проходить в течение нескольких дней.



Согласно данным издания, такие курсы организуют не только в этом году, но и в следующем. Точные даты проведения курсов не приводятся.