В Польше оппозиция потребовала отставки своего лидера из-за финансового скандала
В Польше крупнейшая оппозиционная организация потребовала от своего лидера покинуть пост руководителя. Об этом сообщает РИА "Новости"
. Требование правления Комитета охраны демократии связано с финансовым скандалом, в котором оказался замешан Матеуш Киевский. По данным польских СМИ, деньги, которые организация получила от своих сторонников, были потрачены на услуги фирмы, принадлежащей Киевскому и его жене.
Сам виновник скандала заявил, что информация является провокацией и связана с предстоящими выборами руководства KOD. Тем не менее, коллеги Киевского считают, что он лишился доверия и должен уйти с поста председателя.
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