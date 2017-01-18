В Польше оппозиция потребовала отставки своего лидера из-за финансового скандала

В Польше крупнейшая оппозиционная организация потребовала от своего лидера покинуть пост руководителя. Об этом сообщает РИА "Новости" . Требование правления Комитета охраны демократии связано с финансовым скандалом, в котором оказался замешан Матеуш Киевский. По данным польских СМИ, деньги, которые организация получила от своих сторонников, были потрачены на услуги фирмы, принадлежащей Киевскому и его жене.

Сам виновник скандала заявил, что информация является провокацией и связана с предстоящими выборами руководства KOD. Тем не менее, коллеги Киевского считают, что он лишился доверия и должен уйти с поста председателя.