На российско-литовской границе в Панемуне появится новая служебная овчарка вместо погибшей во время задержания контрабандистов
Пагегяйская пограничная застава Литвы, в ведомстве которой находится пункт пропуска Панемуне – Советск, получит новую служебную собаку взамен погибшей. Об этом пишет Delfi
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Трёхмесячного щенка бельгийской овчарки Марсаса уже передали кинологу для дрессировки. Он был приобретён у литовских заводчиков за 750 евро. При выборе собаки учитывались её мотивированность к поиску, социализация, устойчивость к страху.
Предшественник Марсаса Рамзис был убит осенью прошлого года во время операции по задержанию контрабандистов. Его останки кремировали, в музее Пагегяйской заставы есть посвящённая ему экспозиция.
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