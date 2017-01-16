На российско-литовской границе в Панемуне появится новая служебная овчарка вместо погибшей во время задержания контрабандистов

Пагегяйская пограничная застава Литвы, в ведомстве которой находится пункт пропуска Панемуне – Советск, получит новую служебную собаку взамен погибшей. Об этом пишет Delfi



Трёхмесячного щенка бельгийской овчарки Марсаса уже передали кинологу для дрессировки. Он был приобретён у литовских заводчиков за 750 евро. При выборе собаки учитывались её мотивированность к поиску, социализация, устойчивость к страху.

Предшественник Марсаса Рамзис был убит осенью прошлого года во время операции по задержанию контрабандистов. Его останки кремировали, в музее Пагегяйской заставы есть посвящённая ему экспозиция.