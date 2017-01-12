Власти Паланги нашли способ получать дополнительную прибыль от соседства с морем
Власти приморского литовского города Паланга планируют брать из Балтийского моря воду для курортных учреждений. Об этом пишет Delfi.Lt
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По словам мэра Паланги Шарунаса Вайткуса, ещё в советское время вдоль моря проложили пятикилометровый трубопровод, доходящий до гостиницы Asuka. Сейчас оборудование намереваются модернизировать, чтобы возобновить поставки морской воды курортным учреждениям. Это будет востребовано у туристов и жителей Литвы в целях лечения и отдыха.
Мэр отметил, что такой возможностью уже заинтересовались многие гостиницы.
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