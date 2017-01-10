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На программы приграничного сотрудничества России с Литвой и Польшей выделят более 80 млн евро

16:30
  834 3
  • Фото пресс-службы регионального правительства
Фото пресс-службы регионального правительства
В 2017 году стартуют программы приграничного сотрудничества "Польша — Россия" и "Литва — Россия", рассчитанные до 2020 года. Об этом сообщают в пресс-службе регионального правительства, отметив, что бюджет первой программы составляет более 62 миллионов евро, на вторую выделяется свыше 23,5 миллиона евро.

"Это совместные средства России и ЕС, но участникам будет необходимо профинансировать часть затрат на реализацию проектов", — сообщила временно исполняющая обязанности министра — руководителя агентства по международным и межрегиональным связям Алла Иванова. По её словам, вскоре начнется приём заявок — в основном они будут подготовлены муниципальными образованиями региона.

"В минувшей программе приграничного сотрудничества "Литва — Польша — Россия", которая завершилась в 2015 году, приняли участие 15 муниципалитетов. В ходе реализации 31 проекта калининградские участники наработали хорошие партнёрские связи с литовскими и польскими коллегами. В новых программах это сотрудничество будет продолжено", — отметила Алла Иванова.

В пресс-службе правительства отметили, что приоритеты в программе с Польшей — это продвижение местной культуры и сохранение исторического наследия; защита экологии, адаптация к изменению климата и предотвращение природных и техногенных катастроф; улучшение доступности регионов, развитие транспорта и транспортных сетей и систем; совершенствование систем управления границей и безопасности.

Основные задачи российско-литовской программы — совершенствование систем управления границей и безопасности; продвижение местной культуры и сохранение исторического наследия; развитие социальной сферы и борьба с бедностью, а также поддержка местного и регионального качественного управления.

Алла Иванова сообщила, что заявки на участие в программе будут рассматриваться на конкурсной основе. Руководитель ведомства подчеркнула, что совместные программы России и ЕС направлены на повышение качества жизни людей и решение социальных вопросов по обеим сторонам границы.
 
В пресс-службе правительства отметили, что среди реализованных проектов Программы приграничного сотрудничества "Литва-Польша-Россия" - реконструкция больниц и покупка современного медицинского оборудования в Советске, Черняховске и Мариамполе (Таурагский уезд); проекты туристической сферы (реконструкция селения викингов на Куршской косе, создание веревочного парка в Озерске; открытие памятника королеве Луизе в Советске, открытие туристско-информационного центра в Советске), обновление городских парков и скверов в городах Калининград и Юрбаркас.
 
Многие проекты были при софинансированы из регионального бюджета. Так, область помогла построить очистные сооружения в Мамоново, Славске и Немане.

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3 комментария Правила комментирования

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ritaekan
ritaekan #
17:55
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Alibaba
Alibaba #
18:05
усё сожрал колорадский жук
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vlasov90q
vlasov90q #
18:42
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