СМИ: в Литве из-за поправок в Транспортный кодекс могут исчезнуть такси

Парламент Литвы принял поправки в Транспортный кодекс, которые узаконили понятие организатора перевозок пассажиров. Таковым в республике теперь считается физическое или юридическое лицо, организующее перевозки или создающее технические условия для общения водителя легкового автомобиля и пассажира по поводу перевозки за плату.



Некоторые литовские эксперты полагают, что принятые поправки могут привести к исчезновению в стране такси. Об этом Некоторые литовские эксперты полагают, что принятые поправки могут привести к исчезновению в стране такси. Об этом сообщает Delfi.



Глава Ассоциации поставщиков услуг такси Ричард Крюков рассказал, что тысяча таксистов из 2,5 тысячи уже перешла к новой форме деятельности. В настоящее время они работают индивидуально.



После вступления новых поправок в силу водители получили право перевозить пассажиров на личных автомобилях после получения соответствующих документов.



Крюков сказал, что нужно было подготовить правила, которые бы регламентировали услуги такси. Он также отметил, что с введением новых правил в праздничные дни тариф на услуги такси повышался на 20-30%.



В министерстве спорта Литвы не считают, что новые правила могут привести к исчезновению такси.



Вице-мэр Вильнюса Гинтаутас Палуцкас сказал, что исчезновение услуг такси является лишь вопросом времени. "На услуги по перевозке не распространяются правила перевозки как общественной услуги, значит, если будут недоразумения, их можно будет решить только в порядке гражданского процесса", — отметил он.