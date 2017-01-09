Жгут мусор и топливо: над некоторыми городами Польши повис смог

В Польше количество вредных выбросов в атмосферу увеличилось в разы в связи с аномальными морозами. Об этом сообщает "Радио Польша"

"В связи с понижением температуры многие люди включили дополнительное обогревание, стали пользоваться индивидуальными источниками тепла, в том числе - сжигать мусор и топливо низкого качества. И это повлияло на ухудшение состояния воздуха. Сегодня особую тревогу вызывает вредоносная пыль", - пояснил представитель Генеральной инспекции защиты окружающей среды Лешек Карский.

Больше всего ядовитых веществ в атмосфере зарегистрировано в Силезском воеводстве и в Радомско. Смог также навис над Кельце, Краковом, Отвоцком и Варшавой.