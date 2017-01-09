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В Литве приостановили создание центра данных из-за возможного соединения с ФСБ России

12:04
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  • Фото из архива Клопс.Ru
Фото из архива Клопс.Ru
Литовские ведомства предприняли действия по приостановке реализации планов предпринимателей по созданию под Вильнюсом крупнейшего в стране центра данных. Такие шаги были приняты после предупреждения разведки о возможной связи со шпионским центром России. Об этом сообщает Delfi.

В Департаменте госбезопасности Литвы считают, что проект центра данных AmberCore ставит под угрозу нацбезопасность страны из-за связей с ФСБ РФ. В случае если центр данных будет соединён оптоволоконными линиями с Россией, то он может быть подключён к российскому центру радиолокационной разведки ФСБ.

Развитием проекта центра данных планировало заниматься дочернее предприятие компании Arcus Novus — AmberCore DC. Решение правительственной комиссии Литвы было обжаловано инициаторами проекта в суде. В компании утверждают, что проект пока не остановлен.

Представители предприятия утверждают также, что в решении комиссии приводятся не соответствующие действительности обстоятельства, которые оскорбительны для репутации фирмы.

Реализация проекта центра данных в Литве началась в 2012 году. До настоящего времени его строительство ещё не было начато. Начать строительные работы планировалось в третьем квартале 2016 года, а завершить — во втором квартале 2017 года. Инвестиции в проект должны составить около 60 млн долларов. В центре планировалось разместить 600 серверных шкафов.

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1 комментарий Правила комментирования

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gromamau
gromamau #
12:25
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