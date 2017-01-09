В Польше найден мёртвым сын экс-президента Леха Валенсы

В Гданьске найден мёртвым в своей квартире сын экс-президента Польши Леха Валенсы. Об этом со ссылкой на радиостанцию RFM сообщает РИА "Новости"

По данным полиции, тело 43-летнего Пшемыслава Валенсы обнаружил его сын, который вызвал скорую помощь. Сейчас устанавливается причина смерти мужчины.

По предварительным данным, телесных повреждений на его теле не зафиксировано. Известно, что ранее умерший сын бывшего президента неоднократно становился виновником ДТП из-за вождения в нетрезвом виде.

Всего у Леха Валенсы и его жены восемь детей.