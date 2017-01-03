В Литве планируют сохранить дюны Куршской косы с помощью стада коз

Литовская дирекция национального парка Куршская коса планирует сохранить дюны с помощью стада коз. Об этом сообщает Delfi.Lv

"В мертвых дюнах начаты большие работы, связанные с устранением одревесневшей растительности, - цитирует издание главу парка Аушру Фесер. - После расчистки пространства необходимо сохранить ландшафт, поскольку деревца очень быстро снова пускаются в рост. Опыт показал, что наилучший способ - выпас мелкого скота. Раньше на полянах косы пасли овец, а в Нагляй нам нужны козы, поскольку они "трудятся" намного эффективнее".

Дирекция парка уже обратилась в министерство охраны окружающей среды с просьбой выделить на проект 10 000 евро. Выпасать коз на косе планируется круглый год.