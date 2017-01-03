В Литве с 2017 года нетрезвым водителям грозит год тюрьмы

С 2017 года в Литве ужесточается ответственность за вождение в нетрезвом виде. Теперь водители, пойманные на этом нарушении, рискуют лишиться свободы на год: вождение в состоянии алкогольного опьянения стало преступлением, за которое предстоит нести уголовную ответственность. Об этом сообщает РИА Новости , цитируя службу дорожной полиции страны.

"С 1 января 2017 года ужесточена ответственность водителей, находящихся за рулем в нетрезвом виде. Водители с нового года будут привлечены к уголовной ответственности, а нарушение будет квалифицироваться как преступление. Тем водителям, в крови которых зафиксировано более чем 1,5 промилле алкоголя, будет назначен штраф, арест или лишение свободы сроком до одного года" - говорится в сообщении ведомства.

Водителей с содержанием алкоголя в крови более чем 1,5 промилле будут доставлять в медучреждение для анализа крови.

Ведомство поясняет: "У нетрезвого водителя будет изъят автомобиль. Решение об установлении срока изъятия водительских прав у задержанного лица принимает суд. В определенных случаях, лица, лишенные водительских прав, смогут вернуть их по истечении 10 лет. Суд, рассматриваемый подобные дела, может принять решение либо назначить водителю штраф в размере одной тысячи евро, либо присудить лишение свободы сроком до одного года".

Сообщается, что за праздничные дни дорожная полиция Литвы задержала 36 водителей, у которых в крови было более 1,5 промилле алкоголя.