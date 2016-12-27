Жители литовского города забаррикадировали новогоднюю ёлку, чтобы защитить пятиконечную звезду на макушке

Жители литовского города Шимониса своими автомобилями забаррикадировали новогоднюю ёлку. Они сделали это для того, чтобы представители коммунальных служб не сняли с макушки ёлки пятиконечную звезду. Об этом сообщает портал Panskliautas.



Коммунальщики выполняли указание главы Купишкского района Дайнюса Бардаускаса, который сказал, что не считает звезду символом Нового года или Рождества. Звезда напоминает политику о коммунистической идеологии и СССР.



Местные жители не дали снять украшение с ёлки. Градоначальника они попросили заняться общественно полезными делами.



Напомним, что в 2008 году в Литве запретили использовать советскую символику. Ограничения распространяются и на пятиконечную советскую звезду.