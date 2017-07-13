В Антарктиде от ледника откололся айсберг весом в триллион тонн

В Антарктиде от западного ледника Ларсен С откололся айсберг весом в триллион тонн. Об этом пишет "РИА Новости"

Сообщается, что учёные месяцами следили за трещиной во льду, образовавшейся в самом большом из шельфовых ледников Антарктиды. Исследователи уже предупреждали о потере десятой части всего ледника, в случае если айсберг отколется.

"Образование айсберга произошло между понедельником, 10 июля, и средой, 12 июля, когда часть ледника Ларсен С площадью 5,8 тысячи квадратных километров наконец отделилась", — сообщили в Университете Суонси в Уэльсе.

Изначально ледник Ларсена состоял из трёх частей — А, B и C. Причина отделения айсберга — изменение климата. Учёные отмечают, что за последние 50 лет температура на Антарктическом полуострове выросла на 2,5 градуса по Цельсию. В 1995 году был полностью разрушен Ларсен А. Его площадь составляла четыре тысячи квадратных километров. А в начале 2000-х ушёл под воду Ларсена B. Айсберг был площадью более трёх тысяч квадратных километров.

О гигантской трещине Ларсене С стало известно в декабре 2016 года. НАСА получила снимки с самолётов, по которым определила габариты трещины. На тот момент расселина была длиной в 112 километров, шириной примерно в 100 метров и глубиной порядка 500 метров. К июлю 2017 года она увеличилась до 200 километров в длину. По мнению исследователей, масса льда здесь может достигать триллиона тонн.

Дальнейшая судьба айсберга пока неизвестна, пояснил Адриан Лакман из университета Суонси, руководивший исследованием в Антарктике. Он полагает, что, скорее всего, ледник расколется на куски.

"Некоторые из обломков льда могут оставаться в том же районе десятилетия, а другие части айсберга могут поплыть к северу в теплые воды", — сказал ученый.

Угрозы судоходству айсберг не представляет, передаёт слова заведующего мировым центром данных по морскому льду Арктического и антарктического научно-исследовательского института Василия Смоляницкого "РИА Новости". По его мнению, гигантский кусок льда будет долго дрейфовать в Южном океане, а таять при этом может десятилетиями.