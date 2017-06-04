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Американские учёные смогли подавить самый агрессивный тип рака груди

14:33
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Архив Клопс.Ru
Медики из США заявили об успешном подавлении тройного негативного рака молочной железы. Результаты исследований были озвучены на конференции Американского общества клинической онкологии в Чикаго, пишет "РИА Новости".
 
Подавить самую агрессивную форму рака груди у учёных получилось при помощи антител. Сообщается, что они действуют не на опухоль, а на иммунные клетки.
 
Специалист из университета Нью-Йорка Сильвия Адамс работала с препаратом пембролизумабом. Данное средство создано для борьбы с раком лёгких, меланомой и прочими видами рака кожи, а также лимфомой.
 
Для эксперимента Адамс и её коллеги набрали две группы добровольцев. В них вошли женщины, страдающие двумя разными подвидами тройного негативного рака молочной железы.
 
Исследования показали, что антитела смогли сократить размеры опухоли на 30% в организме. Однако препарат подействовал не на всех женщин, сообщили учёные. Несмотря на это, те участницы эксперимента, на которых подействовал пембролизумаб, прожили как минимум год или дольше после завершения терапии. Это доказало эффективность работы лекарства и его способность подавлять развитие вторичных опухолей, отметили медики.
 
"Препарат очень хорошо справился с задачей подавления рака, и его действие было стабильным на протяжении долгого времени. Иммунотерапия вызывает меньше побочных эффектов и сильнее продлевает жизнь, чем химиотерапия, и она может помочь женщинам переломить ход сражения с раком груди", — заявила Сильвия Адамс.
 
Она также отметила, что в целом лекарство хорошо переносится организмом женщин. В ходе эксперимента всего 8% и 12% участниц были вынуждены отказаться от препарата из-за побочных эффектов. Адамс отмечает, что для химиотерапии этот показатель в разы больше.
 
Ранее группе американских учёных из Гарвардского университета удалось обнаружить антитела, которые заставляют иммунные клетки атаковать раковую опухоль. Учёные пришли к выводу, что особые Т-клетки в мозгу живых существ мешают другим клеткам иммунной системы проникать в раковые опухоли.
 
А биологи из университета Рочестера (США) нашли способ подавить или сильно замедлить рост раковых опухолей. Исследователи пришли к выводу, что повреждение гена TSN или нейтрализация молекул самого белка дает возможность заблокировать гены деления и роста раковых клеток.
 

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