Учёные нашли способ подавить рост раковых клеток
Биологи из университета Рочестера (США) нашли способ подавить или сильно замедлить рост раковых опухолей. Исследование было опубликовано в журнале Science
, пишет "РИА Новости"
.
Учёные научились блокировать работу белка TSN, необходимого для запуска процесса деления любых живых клеток. Это помогает замедлить или остановить сверхбыстрый рост рака.
По мнению специалистов, раковые клетки способны поглощать много питательных веществ и кислорода. В результате этого они быстрее растут и размножаются. Учёные использовали эти данные для создания так называемых "удушающих" лекарств.
"Отключение" белка позволило значительно замедлить деление раковых клеток. Исследователи пришли к выводу, что повреждение гена TSN или нейтрализация молекул самого белка дает возможность заблокировать гены деления и роста раковых клеток. По мнению биологов, подобный прием можно использовать в качестве одного из элементов химиотерапии или отдельного метода борьбы со злокачественными опухолями.
Ранее группе американских учёных из Гарвардского университета удалось обнаружить антитела, которые заставляют иммунные клетки атаковать раковую опухоль
. Учёные пришли к выводу, что особые Т-клетки в мозгу живых существ мешают другим клеткам иммунной системы проникать в раковые опухоли.
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