Учёные нашли способ подавить рост раковых клеток

пишет "РИА Новости". Биологи из университета Рочестера (США) нашли способ подавить или сильно замедлить рост раковых опухолей. Исследование было опубликовано в журнале Science

Учёные научились блокировать работу белка TSN, необходимого для запуска процесса деления любых живых клеток. Это помогает замедлить или остановить сверхбыстрый рост рака.

По мнению специалистов, раковые клетки способны поглощать много питательных веществ и кислорода. В результате этого они быстрее растут и размножаются. Учёные использовали эти данные для создания так называемых "удушающих" лекарств.

"Отключение" белка позволило значительно замедлить деление раковых клеток. Исследователи пришли к выводу, что повреждение гена TSN или нейтрализация молекул самого белка дает возможность заблокировать гены деления и роста раковых клеток. По мнению биологов, подобный прием можно использовать в качестве одного из элементов химиотерапии или отдельного метода борьбы со злокачественными опухолями.