Водитель легковушки сбил на пешеходном переходе 84-летнего калининградца

В Калининграде на выезде с Советского проспекта в пятницу, 15 декабря, около 17:00 на пешеходном переходе легковой автомобиль сбил 84-летнего мужчину. Об этом Клопс.Ru сообщили очевидцы.

По словам свидетелей происшествия, пенсионер переходил дорогу по пешеходному переходу, когда неожиданно на него наехала легковушка. Пожилой мужчина, предположительно, с тяжёлой травмой головы госпитализирован.

В пресс-службе УМВД по Калининградской области сообщили, что марка автомобиля и водитель установлены. Пострадавший доставлен в больницу для оказания медицинской помощи. Обстоятельства происшествия уточняются.