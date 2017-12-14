В Черняховском районе девятилетний мальчик получил во время занятий в школе травму головы

В посёлке Привольное Черняховского района девятилетний ученик местной школы получил во время занятий черепно-мозговую травму. Об этом Клопс.Ru сообщил источник в экстренных службах региона.



Инцидент произошёл 13 декабря около 9:00. Известно, что ребёнок упал с высоты около двух метров. Педагоги вызвали скорую помощь. Прибывшие на место медики предварительно диагностировали ему сотрясение головного мозга, а также травмы рук. Школьника отвезли в больницу.

Журналист Клопс.Ru связался с учебным заведением, чтобы прояснить обстоятельства инцидента, а также получить комментарии руководства. Сначала сотрудница школы сообщила, что у ребёнка сотрясение головного мозга, он был направлен в больницу, после чего его отпустили домой. Затем к телефону подошла и.о. директора школы. Она отказалась комментировать происшествие, сообщив только, что ушиб мальчик получил не на уроке физкультуры.



Источник, близко знакомый с ситуацией, пояснил, что мальчик без разрешения старших на перемене лазил по спортивной стенке и упал на мат с высоты около двух метров. У него лёгкие травмы, ребёнок наблюдается у врача.