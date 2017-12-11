В Светлом на улице мужчина ограбил на 430 тыс. рублей пришедшего из рейса моряка (видео)

В Светлом мужчина ограбил на улице пришедшего из рейса моряка. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошёл поздно вечером 15 ноября на ул. Калининградской. Мужчина недавно вернулся из рейса и отдыхал в развлекательном заведении. Находясь в алкогольном опьянении, он похвастался перед соседом за барной стойкой своими золотыми часами.

Когда мужчина вышел на улицу, злоумышленник проследил за ним. В безлюдном месте он избил светловчанина, снял с его руки часы, забрал также наличные деньги, мобильный телефон и золотой перстень, после чего скрылся. Ущерб составил 430 000 рублей.

Потерпевший обратился с заявлением только на следующий день. При этом он не мог вспомнить ни имени нападавшего, ни даже как тот выглядел. Поиски осложнялись также и отсутствием в баре видеонаблюдения.

Оказалось, что после преступления мужчина уехал из Светлого. Он скрывался у знакомых в Калининградской области, боясь, что потерпевший узнает его на улице.

Подозреваемого задержали сотрудники полиции и бойцы СОБР Росгвардии. При личном досмотре у ранее судимого 26-летнего жителя Светлого обнаружили марихуану и карфентанил. Следователи полиции возбудили против задержанного уголовные дела по ст. 161 ("Грабёж с применением насилия") и ст. 228 УК РФ ("Незаконное хранение наркотических средств в крупном размере").

В настоящее время подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в следственном изоляторе. Сотрудники уголовного розыска устанавливают, куда злоумышленник сбыл похищенные им золотые предметы.