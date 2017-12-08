Баринов: Ответственность за покупку льготных лекарств для умерших людей несёт бывшее руководство минздрава

Все, кто был задействован в преступной схеме покупки льготных лекарств для умерших людей, уже не работают в здравоохранении. Об этом заявил вице-премьер социальной политики Виктор Баринов в эфире радио "Комсомольская правда — Калининград"

Как оказалось, это не первая проверка Росздравнадзора. В минздраве должны были вестись реестры, оттуда — выбывать люди, которые умерли или которые выехали за пределы Калининградской области. Этого, по словам Баринова, надлежащим образом не делалось.

"Первая проверка была в марте, когда проверяли "Облфармкомпанию". Тогда мы обнаружили машину с семью миллионами препаратов непонятного происхождения. Это второй этап этих мероприятий, который проводился совместно с правоохранительными органами", — пояснил Баринов.

По словами вице-примьера, ответственность несут бывшее руководство минздрава и главные специалисты, которые вели реестр. Сумма ущерба бюджету пока устанавливается.