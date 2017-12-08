Против мужчины, чей сын поджёг порох в пос. Люблино, возбудили уголовное дело

Против жителя посёлка Люблино, сын которого поджёг хранящийся в квартире порох, возбудили уголовное дело. Об этом Клопс.Ru сообщили в пресс-службе УМВД по Калининградской области.



Речь идёт о ст. 222.1 УК РФ ("Незаконное хранение взрывчатых веществ"). Как пояснил мужчина, он раньше увлекался охотой. У него закончилась лицензия, но дома остался порох, про который он забыл. Порох хранился в банке из-под кофе на полке в шкафу. Дети нашли его и подожгли.



"Инцидент произошёл три месяца назад, но довольно долгое время понадобилось на проведение судебно-медицинских экспертиз. Исследования показали, что одному из мальчиков не причинено даже лёгкого вреда здоровью. Что касается сына мужчины, то его здоровью причинён вред средней степени тяжести. У подростка ожоги лица и плеч", — сообщили в пресс-службе регионального УМВД.



Расследование уголовного дела продолжается, его проводят дознаватели ОМВД России по Светловскому городскому округу. После завершения его материалы будут переданы в суд.