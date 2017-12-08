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Против мужчины, чей сын поджёг порох в пос. Люблино, возбудили уголовное дело

Автор: Ольга Запивалова
12:25
  924
Против жителя посёлка Люблино, сын которого поджёг хранящийся в квартире порох, возбудили уголовное дело. Об этом Клопс.Ru сообщили в пресс-службе УМВД по Калининградской области.
 
Речь идёт о ст. 222.1 УК РФ ("Незаконное хранение взрывчатых веществ"). Как пояснил мужчина, он раньше увлекался охотой. У него закончилась лицензия, но дома остался порох, про который он забыл. Порох хранился в банке из-под кофе на полке в шкафу. Дети нашли его и подожгли.
 
"Инцидент произошёл три месяца назад, но довольно долгое время понадобилось на проведение судебно-медицинских экспертиз. Исследования показали, что одному из мальчиков не причинено даже лёгкого вреда здоровью. Что касается сына мужчины, то его здоровью причинён вред средней степени тяжести. У подростка ожоги лица и плеч", — сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
 
Расследование уголовного дела продолжается, его проводят дознаватели ОМВД России по Светловскому городскому округу. После завершения его материалы будут переданы в суд.  
 
28 августа в посёлке Люблино подросток поджёг порох, который хранил в квартире его отец-охотник. Пострадали сам 14-летний поджигатель и его десятилетний приятель. В тот день мальчик пригласил в гости друзей, достал из шкафа банку и поджёг её содержимое, после чего порох воспламенился. Приятелям он сообщил, что хочет показать им сюрприз.

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