Под Калининградом двое подростков получили ожоги в результате вспышки пороха

В понедельник, 28 августа, в пос. Люблино Светловского городского округа пять подростков подожгли порох, двое получили ожоги. Об этом Клопс.Ru сообщили в УМВД по Калининградской области.



Сообщение о происшествии поступило в полицию около 15:00. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Как выяснилось, 14-летний подросток, находясь дома с друзьями, поджёг порох. Его хранил в квартире его отец — бывший охотник. Ребёнка госпитализировали с ожогами, ему оказывается вся необходимая медицинская помощь.



В результате вспышки пороха пострадал ещё один мальчик. Ему десять лет.

"Участковыми уполномоченными отделения полиции по Светловскому городскому округу проводится проверка по факту получения телесных повреждений несовершеннолетними, а также законности хранения охотничьего пороха. По её результатам будет принято процессуальное решение", — прокомментировала инцидент руководитель пресс-службы регионального УМВД Светлана Поставничая.