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Поджёг порох, чтобы показать друзьям сюрприз: подробности ЧП в Люблине, где пострадали двое детей

Автор: Ольга Запивалова
16:08
  1536
14-летний школьник поджёг порох в своей квартире, чтобы сделать сюрприз для своих друзей. Об этом Клопс.Ru рассказали соседи и мама одного из мальчиков.

В понедельник, 28 августа, около 14:30 жительница дома №21 по ул. Железнодорожной Наталья услышала сильный хлопок, будто что-то взорвалось. Женщина вышла в подъезд. Наверху было полно дыма, из других квартир выглядывали перепуганные соседи.

"Хлопок был сильный, дом будто тряхнуло. Из квартиры на последнем этаже выбежали пацаны, человек пять. Перепуганные все. Я заглянула в квартиру, там было много дыма, но ничего не горело, вызвала пожарных и скорую помощь", — рассказала Клопс.Ru Наталья.

Один из мальчиков,10-летний Илья, помчался домой в старое Люблино, которое находится примерно в километре от нового, где произошло ЧП.

"Я была во дворе, и тут вижу — мчится на велосипеде мой ребёнок: глаза перепуганные, лицо обожжённое, весь грязный... Он был в шоковом состоянии", — рассказала мама мальчика Марина.

Илью отвезли в ожоговый центр ЦГКБ. По дороге он рассказал маме, что встретил в посёлке четырёх друзей, с которыми учится в одной школе, — подростков 11, 16 и 14 лет. Все четверо направились в гости к одному из них. Пока приятели играли на своих телефонах, хозяин квартиры, 14-летний Игорь, достал из шкафа металлическую банку из-под кофе и стал поджигать её содержимое. Друзьям он сказал, что хочет показать сюрприз.

"Мой сын стоял рядом и сначала подумал, что в банке кофе. Но, вероятно, это был порох, он полыхнул. Илья говорит, что была вспышка и такой взрыв, что межкомнатная дверь вылетела. Сын первым выскочил из квартиры, он был босиком и уже на улице надел кроссовки и рванул домой", — говорит Марина.

У Ильи поверхностный ожог левой половины лица. Игорь пострадал серьёзнее: по словам Марины, мальчик был в синтетической рубашке и получил ожоги лица, шеи, предплечья, подмышек.

По словам начальника департамента семейной политики регионального минсоца Маргариты Гагиной, 14-летний госпитализирован в ожоговый центр ЦГКБ, сейчас определяется степень тяжести полученных травм. Илья отпущен домой.

"С семьёй первого ребёнка сейчас работают различные службы, в том числе правоохранительные органы", — добавила Гагина.

По её словам, на каникулах дети набрались новых "неформальных" знаний и впечатлений.

"Задача родителей — направить их исследовательский пыл в мирное русло. Для этого существуют учреждения дополнительного образования, где много кружков, в том числе технических. Мы также призываем родителей провести дома ревизию на предмет опасных для детей лекарств, химических и взрывчатых веществ".

ЧП произошло в понедельник, 28 августа, в посёлке Люблино. Подросток поджёг порох, который хранил в квартире его отец-охотник. Пострадали сам поджигатель и его 10-летний приятель.

В марте 2016 года в Светлогорском районе Калининградской области девятилетний школьник получил серьёзные ожоги лица и руки после взрыва горючей жидкости в старой бочке, которая лежала прямо посреди улицы. 

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