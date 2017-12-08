Очевидцы: на Советском проспекте сбили пешехода (обновлено)

В Калининграде в ночь на пятницу, 8 декабря, сбили пешехода. Об этом Клопс.Ru сообщили очевидцы.

ДТП случилось на Советском проспекте напротив "Макдоналдса". Свидетели происшествия рассказали, что 24-летнего молодого человека сбил водитель такси. У автомобиля повреждены бампер, капот, фары и левое крыло.

Отмечается, что пешеход перебегал дорогу на красный свет. Обстоятельства происшествия уточняются.



Обновлено от 10:05



ДТП случилось в 0:05. Как сообщили Клопс.Ru в пресс-службе регионального УМВД, 19-летний водитель KIA Rio сбил мужчину, который переходил дорогу по регулируемому пешеходному переходу.



По сообщению источника в экстренных службах города, 24-летнего пострадавшего доставили в больницу с тяжёлой черепно-мозговой травмой. В данный момент он находится в реанимации.