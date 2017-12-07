В Калининграде внук украл у бабушки 70 тыс. рублей, которые она хранила в плюшевом медведе

В Калининграде сотрудники полиции раскрыли кражу 70 000 рублей из мягкой игрушки. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

63-летняя женщина заметила пропажу крупной суммы из плюшевого медведя, который лежал у неё дома. Пенсионерка обратилась в полицию. Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что деньги украл 19-летний двоюродный внук потерпевшей, случайно обнаруживший тайник. По предварительным данным, похищенные 70 000 рублей он потратил на развлечения.

Против 19-летнего калининградца возбудили уголовное дело по ст. 158 УК РФ ("Кража"). Ему грозит до пяти лет лишения свободы.