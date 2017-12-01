СК: факт покушения на жизнь Александра Ковальского не подтвердился

Региональный Следственный комитет завершил расследование уголовного дела о покушении на жизнь Александра Ковальского, бывшего главы администрации Светлогорского района.
"Проведённым расследованием установлено, что в отношении Ковальского каких-либо противоправных действий третьими лицами не совершалось. Факт покушения на его жизнь и причинения ему огнестрельных ранений не нашёл своего подтверждения и был опровергнут как показаниями самого потерпевшего, так и заключением судебно-медицинской экспертизы", — пояснила старший помощник регионального СУ СК РФ Наталья Гацко.
26 октября Александр Ковальский сообщил, что стал жертвой нападения.
По его словам, 21 октября во дворе дома на ул. Коломенской ему в живот выстрелил неизвестный мужчина. Этот факт позже вызвал сомнения. Заявление в полицию Ковальский писать не стал. Правоохранительные органы начали проверку
по факту сообщения о нападении. Позже появилась информация, что главу администрации Светлогорского района собираются уволить с поста
. СК возбудил по факту нападения
на мэра Светлогорска уголовное дело.