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Главная Новости Происшествия

СК: факт покушения на жизнь Александра Ковальского не подтвердился

10:45
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Региональный Следственный комитет завершил расследование уголовного дела о покушении на жизнь Александра Ковальского, бывшего главы администрации Светлогорского района.
 
"Проведённым расследованием установлено, что в отношении Ковальского каких-либо противоправных действий третьими лицами не совершалось. Факт покушения на его жизнь и причинения ему огнестрельных ранений не нашёл своего подтверждения и был опровергнут как показаниями самого потерпевшего, так и заключением судебно-медицинской экспертизы", — пояснила старший помощник регионального СУ СК РФ Наталья Гацко.
 
26 октября Александр Ковальский сообщил, что стал жертвой нападения. По его словам, 21 октября во дворе дома на ул. Коломенской ему в живот выстрелил неизвестный мужчина. Этот факт позже вызвал сомнения. Заявление в полицию Ковальский писать не стал. Правоохранительные органы начали проверку по факту сообщения о нападении. Позже появилась информация, что главу администрации Светлогорского района собираются уволить с поста. СК возбудил по факту нападения на мэра Светлогорска уголовное дело.
 

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«Нападение на главу Светлогорского района Александра Ковальского»

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