СК: факт покушения на жизнь Александра Ковальского не подтвердился

Региональный Следственный комитет завершил расследование уголовного дела о покушении на жизнь Александра Ковальского, бывшего главы администрации Светлогорского района.

"Проведённым расследованием установлено, что в отношении Ковальского каких-либо противоправных действий третьими лицами не совершалось. Факт покушения на его жизнь и причинения ему огнестрельных ранений не нашёл своего подтверждения и был опровергнут как показаниями самого потерпевшего, так и заключением судебно-медицинской экспертизы", — пояснила старший помощник регионального СУ СК РФ Наталья Гацко.