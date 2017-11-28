Накануне гибели в ДТП под Славском 17-летняя девушка собиралась познакомить жениха с родственниками

17-летняя девушка накануне смертельного ДТП в посёлке Громово приехала познакомить своего жениха с бабушкой и дедушкой. Об этом Клопс.Ru рассказала родственница погибшей.

По словам Екатерины (имя изменено — Прим. ред.), 17-летняя Эля приехала на выходные к бабушке и дедушке со своим другом. Она хотела представить молодого человека родственникам. В феврале ей должно было исполниться 18 лет, после этого они хотели пожениться.

"Эля с семьёй только недавно переехали в Знаменский район. До этого они жили в Громово, там полдеревни родственников. Эля частенько их навещала, скучала. Приехала в выходные со своим молодым человеком, была счастливая, всех обнимала", — рассказывает Екатерина.

Днём в воскресенье её друг уехал, а Эля решила остаться до понедельника, чтобы поздравить с днём рождения дедушку.

"В воскресенье вечером крёстный пригласил Элю покататься по посёлку. Он был выпивший, и её отговаривали от этой поездки. Но она была открытой и доверчивой, сказала, что он повезёт её тихонько, и села к нему в машину. Сейчас родные винят себя за то, что не остановили её", — продолжает Екатерина.

Когда машина врезалась в дерево, Эля умерла мгновенно. В морге сказали, что всё её тело переломано.

"Насколько мне известно, водителя опросили и отпустили. Говорят, он находится в Калининграде у своих родителей. Они заперли его дома, никуда не выпускают и находятся рядом с ним, боятся, что он что-нибудь с собой сделает", — говорит родственница.

Прощание с погибшей девушкой состоится в четверг. Элю похоронят на местном кладбище в посёлке Громово.