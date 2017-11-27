УМВД: односельчане отговаривали 17-летнюю девушку садиться в машину с пьяным водителем

Односельчане отговаривали 17-летнюю девушку, погибшую в Славском районе, садиться в машину с пьяным водителем. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Установлено, что 34-летний водитель иномарки на прямом участке дороги превысил скорость и потерял контроль над автомобилем. Машина врезалась в дерево. Сам водитель в результате происшествия получил незначительные повреждения, а 17-летняя девушка, сидевшая на переднем пассажирском сиденье, от полученных травм скончалась на месте ДТП.

В ходе предварительной проверки инспекторы ГИБДД установили, что девушка не была пристёгнута ремнём безопасности. В ходе опроса жителей посёлка Громово инспекторы выяснили, что водитель, прежде чем сесть за руль Ford, употреблял спиртные напитки. При этом односельчане отговаривали 17-летнюю девушку от поездки с нетрезвым автомобилистом.

В настоящее время по факту происшествия продолжается проверка.