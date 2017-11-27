В Славском районе Ford врезался в дерево, погибла 17-летняя пассажирка (обновлено)

В воскресенье, 26 ноября, в Славском районе случилось ДТП. Об этом сообщается в группе "Северо-Западный РПСО" на сайте "ВКонтакте".

Авария произошла в 21:38. В районе посёлка Громово Ford врезался в дерево. На место выехали спасатели ПСП "Полесск". По прибытии выяснилось, что 34-летний водитель покинул салон автомобиля самостоятельно, с ним уже работали врачи скорой помощи.

Его спутница, 17-летняя пассажирка, погибла во время столкновения. Её зажало в салоне автомобиля. Спасатели извлекли тело из машины и передали сотрудникам полиции.

Обновлено от 10:20