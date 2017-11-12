Жильцам частично разрушенного дома в Ижевске выдадут новые квартиры

В Ижевске владельцы квартир, которые невозможно восстановить после обрушения дома, получат новые. Об этом на пресс-конференции сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов, передаёт " РИА Новости"

Жителям других подъездов, которым на время экспертизы негде разместиться, власти арендуют жилье. Средства на это будут выделены из бюджета республики или из федерального бюджета.



Три подъезда из шести разрушенного взрывом дома могут быть не пригодны для проживания. Для оценки безопасности дома власти Удмуртии привлекут федеральных экспертов. "Мы должны быть уверены в безопасности дома. Ситуация очень сложная, дом панельный и мы не можем рисковать. Люди смогут жить здесь, только если мы будем уверены на 100 процентов, что это безопасно. На проверку уйдет две-три недели", — отметил Бречалов.

Ранее появилась информация, что жильцов с первого по третий подъезды запустили в квартиры . Глава региона отметил, что они зашли, чтобы забрать личные вещи и помочь в оценке ущерба. Администрация города предоставит жильцам помещение для хранения вещей.