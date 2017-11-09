В Ижевске обрушилась стена девятиэтажного дома (фото)
В Ижевске частично обрушился жилой девятиэтажный дом. Об этом сообщает Meduza.io
.
Инцидент произошёл на перекрёстке улиц Удмуртской и Десяти лет Октября. Сообщается, что причиной обрушения, предположительно, стал взрыв газа. По словам очевидцев, на месте начался пожар. Местное МЧС сообщает о пострадавших, их число пока неизвестно.
Как отмечает телеграм-канал Life Shot
, на первом этаже дома находится детский клуб. Сейчас на место выехали все оперативные службы.