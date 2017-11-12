В Ижевске жители частично разрушенного дома возвращаются в квартиры

В Ижевске жителей частично обрушившегося дома начали возвращаться в свои квартиры, они оценивают ущерб. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

Первыми в свои квартиры вошли жители первого подъезда, осмотр и оценка ущерба происходит в присутствии представителей городской администрации, управляющей компании и газовиков. Позже таким же образом осмотрят второй и третий подъезды.

В трёх подъездах уже подали холодную и горячую воду и восстановили электричество. Ранее было включено отопление. Коммунальщики восстанавливают тепловой контур в подвалах.