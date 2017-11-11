Устроивший взрыв в доме в Ижевске заявил, что отомстил соседям за обиды

Жилец рухнувшей девятиэтажки в Ижевске рассказал, что его обижали соседи, и он им отомстил. Об этом пишет Интерфакс

Подозреваемый по делу об обрушении дома в Ижевске Александр Копытов умышленно отсоединил шланг газовой плиты, сообщает агентство со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В ходе допроса Копытов заявил, что "слышал голоса соседей, которые позорили его". Эти голоса стихли, как только соседи услышали "шипение идущего газа", добавил он.

В отношении Копытова возбуждено дело по статье об убийстве. У следствия имеются сомнения в его психическом здоровье, ему будет назначена судебно-психиатрическая экспертиза.