СК о причине взрыва дома в Ижевске: это преднамеренное убийство

Следственный комитет России назвал взрыв дома в Ижевске в четверг, 9 ноября преднамеренным убийством. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-центр ведомства.

По версии следствия, мотивом могла стать личная неприязнь. Подозреваемый задержан. Им оказался Александр Копытов, сын хозяйки квартиры, где, по предварительным данным, находился эпицентр взрыва.

В отношении Копытова возбуждено уголовное дело по обвинению в убийстве двух и более лиц, совершённом общеопасным способом. Есть основания полагать, что подозреваемый психически нездоров, сообщили в СК РФ.



«В связи с тем, что у следствия имеются сомнения в психическом здоровье Копытова, в ближайшее время ему будет назначена судебно-психиатрическая экспертиза», — сказано в сообщении.



Первоначально после обрушения дома следователи завели дело по ч.3 ст.238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Расследование продолжается, добавили в следственном комитете.